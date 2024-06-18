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Русский финн ведет «Флориду» к Кубку Стэнли. Как Баркова могли не заметить у нас в стране?

Капитан «Флориды» Барков трижды за последние четыре сезона был номинирован на «Селке Трофи»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист «Флориды» Александр Барков.
Александр Барков.
Фото USA Today Sports
История Александра Баркова-младшего, одного из сильнейших центрфорвардов НХЛ.

Идеальный капитан

Пограничный силовой прием Леона Драйзайтля на Александре Баркове во втором матче едва не стал ключевым эпизодом финала Кубка Стэнли. Нападающий «Эдмонтона» выключил первого центра «Флориды». Русский финн покинул площадку и больше не вышел на лед. В плей-офф оправданно восхищаются балансом «Пантерз», но потеря Баркова, несомненно, ударила бы по команде. Александр забирает важные вбрасывания, выходит против лидеров соперников и уже устроил головомойку таким мастерам, как Никита Кучеров, Давид Пастрняк и Артемий Панарин. К счастью, «Флорида» отделалась легким испугом. Барков вернулся в третьем матче и продолжил кошмарить звезд «Ойлерз».

&laquo;Эдмонтон&raquo; разгромил &laquo;Флориду&raquo; (8:1) в&nbsp;четвертом матче финала Кубка Стэнли. Интрига финала жива. За счет чего «Эдмонтон» разорвал «Флориду» 8:1 и сможет ли спасти серию?

Трижды за последние четыре сезона капитан «Флориды» был номинирован на «Селке Трофи», вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана. Не требуется дополнительных пояснений значимости Александра для команды. Такие универсалы ценятся каждым тренером. Барков сочетает навыки разрушителя с солидной результативностью. За карьеру в НХЛ форвард не выбивал королевские 100 очков, но стабильно держит график «очко за матч». Ценность Александра для «Флориды» емко выразил главный тренер Пол Морис, назвав его идеальным человеком на роль капитана.

Барков пользуется большим уважением в раздевалке. К нему прислушиваются, он умеет поднять команду в тяжелых ситуациях. Александр — самый долгий по стажу капитан в истории франшизы. Это тоже говорит о многом. Игровой потенциал нападающего долгие годы недооценивали. Баркова не считали суперзвездой, а популярность хоккея в жарком Санрайзе не так велика, чтобы о таланте игрока писали и говорили так много, как о том же Патрисе Бержероне из «Бостона». Барков — заложник не самой популярной франшизы, которая зачастую не попадала или проваливалась в плей-офф. Все изменилось в двух последних сезонах: «Пантерз» два года подряд играют в финале, и Александр ведет команду к первому Кубку Стэнли.

Хоккеист «Флориды» Александр Барков.
Фото Global Look Press

Русский финн

Перед каждым международным турниром в России заводится старая песня, которая давно не теряет актуальности. Наша сборная на разных уровнях испытывает дефицит центральных нападающих. Не погруженные в генеалогическое древо семьи Баркова болельщики могут задуматься, почему же Александр играет за Финляндию, а не за Россию.

Отец капитана «Флориды» — Александр Барков, возглавляющий молодежку московского «Спартака», заканчивал игровую карьеру в Тампере. Там в 1995 году и родилась будущая звезда НХЛ. И пока папа играл в «Таппаре» (с 1994 по 2004 год), сын полюбил хоккей: ходил в командную раздевалку, пропадал на уличных катках, катался на арене профессиональной команды. Хоккей для Тампере — больше чем игра. Настоящий образ жизни.

Вторник. Острава. Финляндия &ndash; Россия &ndash; 3:2 Б. В атаке нападающий сборной Финляндии Александр БАРКОВ (16). Александр Барков. Русский король Финляндии

С ранних лет за талантливым мальчишкой следили не только в основной команде, но и скауты сборной. В 15 лет Баркова-младшего вызвали в сборную Финляндии, а в 16 он дебютировал в элитной СМ-Лиге за «Таппару». С тех пор у Александра не возникало мыслей выступать за нашу сборную. С российской стороны Барковым особо не интересовались. Разве что московское «Динамо» пыталось переманить 16-летнего форварда и даже предлагало ему место во втором звене команды КХЛ. Отец сделал выбор в пользу Финляндии.

— Подошло время, когда в Финляндии со всей страны собирают в специальный лагерь талантливых юношей. Комплектуют из них сборную. Саша попал в нее. Мы как-то и не рассчитывали на это. Да и со стороны России интереса не было. У нас русская семья. Так вышло. Его отобрали. Взяли в сборную. Он поехал за нее играть. Финны пригласили, Россия — нет, — объяснял выбор сына Барков-старший в интервью «Советскому спорту».

История Александра многогранна. Она вскрывает недостатки скаутской системы ФХР тех лет, когда молодого таланта с русскими корнями не заметили в соседней стране. В то же время Барков, хоть и не забывает о России, больше ассоциирует себя с Финляндией. Хоккеист родился и вырос в этой стране. Прошел путь от юниоров до основы «Таппары» и выбора на драфте НХЛ. Неудивительно, что будущее, в отсутствие весточек из России, Барков связывал только с Суоми. О значимости страны и города, где вырос Александр, говорит идея в 2021 году стать совладельцем родного клуба «Таппара».

— Никогда не было приглашений от российского штаба. Я особо об этом никогда и не думал. Очень рад, что играю за сборную Финляндии, ведь я вырос там, все друзья у меня финны, в школу тоже местную ходил. Финляндия меня вырастила. Горжусь тем, что играю за сборную этой страны. Россия для меня очень много значит, все-таки я выходец из русской семьи. Но вообще не важно, за какую сборную я играю, люблю-то я обе страны одинаково, — говорил нападающий «Флориды» в интервью «СЭ» в 2018 году.

Фото Global Look Press

Недооцененная звезда

«Флорида» забрала Баркова под вторым номером на драфте-2013. Сразу после того, как Нэйтан Маккиннон попал в «Колорадо» под первым пиком. Александр зашел в НХЛ не так лихо, как, предполагаю, хотелось бы руководству «Пантерз». 24 очка в первом сезоне, 36 — во втором. Инвестиции в русского финна окупились со временем. Только на третий год во «Флориде» Барков выбил бомбардирский полтинник (59 очков) и постепенно вырос в элитного двустороннего центра, готового остановить сильнейшие звенья соперников.

Подъем результативности и капитанская литера все равно сохраняли за нападающим шлейф недооцененности. Год назад Ассоциация хоккеистов НХЛ провела опрос среди игроков. Угадайте, кого назвали самым недооцененным хоккеистом лиги? Александра Баркова! Причем лидер «Флориды» победил с отрывом, набрав 23 процента голосов. Уверен, стоит Баркову выдать один сезон на 100+ очков, о нем заговорят совершенно иначе. Впрочем, уже сейчас популярность Александра стремительно растет. «Пантерз» второй год подряд играют в финале, а Барковым восхищается сам Уэйн Гретцки. Легендарный канадец назвал Александра лучшим оборонительным форвардом со времен Брайана Троттье.

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Барков — настоящий вожак «Флориды». Сам нападающий признавался, что первое время после назначения капитаном привыкал к новой роли и переосмысливал свою значимость для команды. Не так важно, насколько Александр говорлив в раздевалке. Глядя на то, как он бесстрашно блокирует броски, как в буквальном смысле готов загрызть лидеров соперника, а в обратной атаке остаются силы на голевые моменты, многие партнеры призадумаются. Полезность таких игроков выражается не только в цифрах. Но если говорить о них, то Барков лидирует по количеству вбрасываний (199/370), по проценту выигранных единоборств на точке (53,8%), а в своей зоне показатель повышается до 59,7. А еще у Александра один из лучших процентов реализованных бросков и лидерство по очкам — 21 балл (7+14) за 21 матч.

Александр Барков (хоккей)
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 1
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3 - 1
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
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3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
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7. Ванкувер - Эдмонтон
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
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3 - 4
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5 - 3
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1 - 4
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5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
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Даллас - Вегас
4 - 3
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2 - 3
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2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
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5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
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Каролина - Айлендерс
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Флорида – Эдмонтон
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