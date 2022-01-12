«Рубиновые сборы начались». «Рубин» показал фотографии с первых тренировок в 2022 году
07:05
Пресс-служба казанского «Рубина» в Twitter показала фотографии команды с первых сборов в Турции.
«Рубиновые сборы начались. Впереди нас ждут несколько дней двухразовых тренировок и первые контрольные матчи», — подписаны снимки.
Первый сбор пройдет с 11 по по 23 января. 20 января казанцы сыграют с воронежским «Факелом». В заключительный день первых зимних сборов «Рубин» встретится с польской «Вислой». Второй сбор «Рубина» запланирован на 27 января — 8 февраля, а третий пройдет с 12 по 24 февраля.
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице с 22 очками.
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