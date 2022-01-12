«Рубиновые сборы начались». «Рубин» показал фотографии с первых тренировок в 2022 году

Пресс-служба казанского «Рубина» в Twitter показала фотографии команды с первых сборов в Турции.

«Рубиновые сборы начались. Впереди нас ждут несколько дней двухразовых тренировок и первые контрольные матчи», — подписаны снимки.

#РубиновыеСборы ?? начались! ?



Впереди нас ждёт несколько дней двухразовых тренировок и первые контрольные матчи ?? pic.twitter.com/98tbXk7HLl — «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2022

Первый сбор пройдет с 11 по по 23 января. 20 января казанцы сыграют с воронежским «Факелом». В заключительный день первых зимних сборов «Рубин» встретится с польской «Вислой». Второй сбор «Рубина» запланирован на 27 января — 8 февраля, а третий пройдет с 12 по 24 февраля.