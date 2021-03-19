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«Химки» обыграли «Рубин» и обошли в таблице «Краснодар»

20:56
Нападающий «Химкок» Резиуан Мирзов. Фото ФК «Химки»
Нападающий «Химкок» Резиуан Мирзов. Фото ФК «Химки»
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«Химки» в гостях обыграли «Рубин» в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России — 3:1. Счет в первом тайме открыл Резиуан Мирзов с пенальти. Павел Могилевец увеличил преимущество гостей, в концовке первого тайма Джордже Деспотович отыграл один мяч.

Во втором тайме Илья Кухарчук установил окончательный счет встречи.

«Рубин» прервал трехматчевую победную серию, «Химки» не проигрывают уже десять игр подряд (8 побед, 2 ничьи).

Благодаря победе «Химки» обошли в таблице «Краснодар», поднявшись на девятое место. «Рубин» остался восьмым.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

«Рубин» (Казань) — «Химки» — 1:3 (1:2)

Голы: Мирзов, 20 — с пенальти (0:1). Могилевец, 28 (0:2). Деспотович, 42 (1:2). Кухарчук, 75 (1:3).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов (Мусаев, 80), Костюков, Макаров (Бакаев, 71), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков (Камышев, 56), Могилевец (Кухарчук, 71), Мирзов (Глушенков, 90+4), Боженов, Конате (Себаи, 90+4).

Предупреждения: Деспотович, 19. Зотов, 45. Кварацхелия, 53. Дагерстоль, 64. Могилевец, 65. Тихий, 80. Бакаев, 90+4.

Судьи: Матюнин (Москва). Миневич (Смоленск), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).

19 марта. Казань. Стадион «Центральный».

Рубин — Химки

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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