«Химки» обыграли «Рубин» и обошли в таблице «Краснодар»
«Химки» в гостях обыграли «Рубин» в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России — 3:1. Счет в первом тайме открыл Резиуан Мирзов с пенальти. Павел Могилевец увеличил преимущество гостей, в концовке первого тайма Джордже Деспотович отыграл один мяч.
Во втором тайме Илья Кухарчук установил окончательный счет встречи.
«Рубин» прервал трехматчевую победную серию, «Химки» не проигрывают уже десять игр подряд (8 побед, 2 ничьи).
Благодаря победе «Химки» обошли в таблице «Краснодар», поднявшись на девятое место. «Рубин» остался восьмым.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
23-й тур
«Рубин» (Казань) — «Химки» — 1:3 (1:2)
Голы: Мирзов, 20 — с пенальти (0:1). Могилевец, 28 (0:2). Деспотович, 42 (1:2). Кухарчук, 75 (1:3).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов (Мусаев, 80), Костюков, Макаров (Бакаев, 71), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков (Камышев, 56), Могилевец (Кухарчук, 71), Мирзов (Глушенков, 90+4), Боженов, Конате (Себаи, 90+4).
Предупреждения: Деспотович, 19. Зотов, 45. Кварацхелия, 53. Дагерстоль, 64. Могилевец, 65. Тихий, 80. Бакаев, 90+4.
Судьи: Матюнин (Москва). Миневич (Смоленск), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).
19 марта. Казань. Стадион «Центральный».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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