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«Рубин» — «Химки»: все голы матча

19:52
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В матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» принимает «Химки».

Счет на 20-й минуте открыл Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти.

На 28-й минуте Павел Могилевец увеличил преимущество гостей.

Джордже Деспотович в концовке первого тайма отыграл один мяч.

Рубин — Химки

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