Сегодня, 28 мая, состоится ответный матч переходного турнира РПЛ и ФНЛ, в котором «Уфа» на своем поле примет «Оренбург». Начало игры — в 16.00 по московскому времени.

В первой встрече команды сыграли результативную ничью 2:2. Один из мячей забил главный бомбардир премьер-лиги нынешнего сезона форвард уфимцев Гамид Агаларов.

Следить за матчем «Уфа» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.