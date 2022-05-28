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«Химки» — «СКА-Хабаровск»: пенальти назначен правильно. Почему Иванову потребовалась помощь Карасева?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Химки» — «СКА-Хабаровск».
«Химки» — «СКА-Хабаровск».
1/2

На 5-й минуте ответного стыкового матча «Химки» — «СКА-Хабаровск» Сергей Иванов ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей. Судья находился в хорошей позиции, обзор ему никто не перекрывал. Но он не увидел, что Михаил Гащенков нарушил правила, наступив Александру Руденко на голеностоп.

На помощь арбитру пришел его видеоассистент Сергей Карасев, после его вмешательства Иванов посмотрел видеозапись, изменил свое первоначальное решение и наказал хабаровчан 11-метровым ударом.

"Химки" — "СКА-Хабаровск".
«Химки» — «СКА-Хабаровск».
"Химки" — "СКА-Хабаровск".
«Химки» — «СКА-Хабаровск».
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск

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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
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