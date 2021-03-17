Все голы матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» (0:4).

На 41-й минуте счет в матче открыл Армин Гигович.

Понтус Альмквист на 59-й минуте удвоил результат.

Третий мяч в составе ростовчан на 62-й минуте забил Али Соу.

В концовке игры еще один мяч забил Александр Саплинов.