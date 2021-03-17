«Ротор» — «Ростов»: все голы матча
19:42
Все голы матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» (0:4).
На 41-й минуте счет в матче открыл Армин Гигович.
? Дебютный гол Армина Гиговича в Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 17, 2021
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Понтус Альмквист на 59-й минуте удвоил результат.
Гол Алмквиста.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 17, 2021
? #РоторРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Третий мяч в составе ростовчан на 62-й минуте забил Али Соу.
Соу доводит дело до разгрома.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 17, 2021
? #РоторРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
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В концовке игры еще один мяч забил Александр Саплинов.
Результаты опроса
проголосовало: 4408Все опросы
Как закончится матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит»?
ЦСКА выиграет с преимуществом в один-два мяча
30.8%
ЦСКА победит с крупным счетом
3.9%
«Зенит» выиграет с преимуществом в один-два мяча
31.5%
«Зенит» победит с крупным счетом
7.4%
Матч завершится вничью
26.4%
6
Зачет
vs
0
Офсайд
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