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«Ротор» — «Ростов»: все голы матча

19:42
Футболисты «Ростова». Фото ФК «Ростов»
Футболисты «Ростова». Фото ФК «Ростов»
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Все голы матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» (0:4).

На 41-й минуте счет в матче открыл Армин Гигович.

Понтус Альмквист на 59-й минуте удвоил результат.

Третий мяч в составе ростовчан на 62-й минуте забил Али Соу.

В концовке игры еще один мяч забил Александр Саплинов.

Ротор — Ростов

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30.8%
ЦСКА победит с крупным счетом
3.9%
«Зенит» выиграет с преимуществом в один-два мяча
31.5%
«Зенит» победит с крупным счетом
7.4%
Матч завершится вничью
26.4%
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