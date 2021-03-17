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«Ротор» — «Ростов»: Соу довел преимущество гостей до крупного

19:37
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Нападающий «Ростова» Али Соу отличился в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». Он довел преимущество гостей до крупного — 3:0.

Соу уверенно реализовал выход один на один с вратарем.

Напомним, что в первом тайме нападающий не реализовал пенальти.

Ротор — Ростов

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