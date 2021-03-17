Нападающий «Ростова» Али Соу отличился в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». Он довел преимущество гостей до крупного — 3:0.

Соу уверенно реализовал выход один на один с вратарем.

Напомним, что в первом тайме нападающий не реализовал пенальти.