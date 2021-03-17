«Ротор» — «Ростов»: Соу довел преимущество гостей до крупного
19:37
Нападающий «Ростова» Али Соу отличился в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». Он довел преимущество гостей до крупного — 3:0.
Соу уверенно реализовал выход один на один с вратарем.
Напомним, что в первом тайме нападающий не реализовал пенальти.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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