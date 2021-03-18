Экс-футболист сборной России, «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин и известный певец и композитор Вячеслав Малежик дали прогнозы на матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ, которые пройдут в четверг 18 марта.

«Уфа» — «Локомотив»

Соломатин — 0:2. «Локомотив» сейчас в порядке и победит.

Малежик — 1:2. «Локомотив» в последней игре с «Сочи» был хорош и, если Николич сумеет удержать командные кондиции, должен победить (даже в Уфе).

«Спартак» — «Урал»

Соломатин — 2:2. Верю в то, что «Урал» не проиграет.

Малежик — 3:0. У себя дома, на кураже после победы в принципиальной игре с «Динамо», красно-белые могут крупно победить.

«Краснодар» — «Динамо»

Соломатин — 1:2. Победа «Динамо». У «Краснодара» остаются проблемы, матч с «Тамбовом» не является показателем.

Малежик — 2:2. С детства болел за «Динамо». Потом свой клуб разлюбил. Но в последнее время «Динамо» из нескладной тетеньки стало превращаться в кокетливую девушку с живым и веселым взглядом. И чувство вернулось! Игра с «Краснодаром» обещает быть веселой. Нашим могут навалять. Но «Динамо» может серьезно отмахнуться, даже в Краснодаре.

(Сергей Нуждин)