«Ростов» — «Краснодар»: хозяева вышли вперед после ошибки Сафонова

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов отличился в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара».

Он вывел хозяев поля вперед во втором тайме — 3:2.

Миронов нанес удар из пределов штрафной, но с острого угла. Голкипер «быков» Матвей Сафонов допустил ошибку и пропустил мяч под собой.