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9 октября, 20:35

Дюрица считает, что возвращение Семина может помочь «Локомотиву»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что возвращение Юрия Семина может помочь железнодорожникам.

«Его история в клубе про него всё говорит. Он самый успешный тренер команды. Если его вернут, то это поможет однозначно. Сейчас непростая ситуация и будет проблемно приглашать иностранных тренеров и игроков. В «Локо» очень много молодых игроков, которые не имеют большего опыта, но команда всегда должна играть опытными футболистами, нужно решать эту проблему.
Тренер отвечает за результат команды. Если бы боролись за чемпионство или хотя бы были в первой половине таблицы, то все говорили бы по-другому. Что-то неправильное делал тренерский штаб, а спортивный директор, скорее всего, не справлялся со своей работой», — приводит Metaratings слова Дюрицы.

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об увольнении Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды. По данным «СЭ», руководство железнодорожников рассматривает вариант с возвращением Семина в клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyuritsa-esli-semina-vernut-v-lokomotiv-to-eto-odnoznachno-pomozhet-1380697/
Ян Дюрица
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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