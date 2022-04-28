Роман Терюшков рассказал о своем отношении к использованию полиграфа на судьях РПЛ

Член Наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что думает об использовании полиграфа на судьях чемпионата России.

— В целом, каково ваше личное мнение о практике полиграфа?

— Вы знаете, границу перейти, заступить за красную линию не так сложно. Вопрос в том, какая будет от этого действенная польза. Мне кажется, абсолютно никакой. Мне кажется, это такое некоторое уничижение личности. Боюсь, что так можно просто остаться без судей и все. Или начнут судить так, что футбола в принципе не будет. Любое касание — свисток. Если вы посмотрите, как играют в Европе, там судьи позволяют борьбу на поле. Для меня, конечно, полиграф — это за гранью. Но я не комментирую решения ответственных органов. Значит, они чем-то руководствуются, это их право. Однако всегда надо нести ответственность за то, что будет в дальнейшем. И спустя полгода, год ил два посмотреть, оценить решение и наказать или поощрить человека, который его принял.

Ранее «СЭ» сообщил что, судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.