Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:42

Роман Терюшков рассказал о своем отношении к использованию полиграфа на судьях РПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Член Наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что думает об использовании полиграфа на судьях чемпионата России.

— В целом, каково ваше личное мнение о практике полиграфа?

— Вы знаете, границу перейти, заступить за красную линию не так сложно. Вопрос в том, какая будет от этого действенная польза. Мне кажется, абсолютно никакой. Мне кажется, это такое некоторое уничижение личности. Боюсь, что так можно просто остаться без судей и все. Или начнут судить так, что футбола в принципе не будет. Любое касание — свисток. Если вы посмотрите, как играют в Европе, там судьи позволяют борьбу на поле. Для меня, конечно, полиграф — это за гранью. Но я не комментирую решения ответственных органов. Значит, они чем-то руководствуются, это их право. Однако всегда надо нести ответственность за то, что будет в дальнейшем. И спустя полгода, год ил два посмотреть, оценить решение и наказать или поощрить человека, который его принял.

Ранее «СЭ» сообщил что, судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-ne-ponimayu-isteriyu-kry-l-ev-kto-meshal-zabit-3-4-v-pervom-tajme-esli-vy-takie-professionaly-velikie/
РПЛ
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
«Надеюсь, Александр Усик станет королем супертяжей». Александр Поветкин — о Чудинове, бое Бивол - Канело и гражданстве Бетербиева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев: «Зенит» без Семака и Дзюбы — это странно! Артем еще не старенький»

Агент Фарке отказался отвечать на вопрос о возвращении тренера в «Краснодар»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости