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Рыбус: «Рубин» хорошо смотрелся в этом сезоне и занимает неплохое место»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Мацей Рыбус оценил прошедший сезон для команды.

— Считаю, «Рубин» хорошо смотрелся в этом сезоне и занимает неплохое место, но у нас есть еще одна игра, — приводит слова Рыбуса «Евро-Футбол.Ру». - Нужно дома взять три очка.

— Своей игрой довольны?

— Нет. Я пропустил почти весь сезон по травме и только недавно восстановился, под конец чемпионата. Немного обидно, потому что хотелось поиграть. Но все равно надо сейчас набирать кондиции, потому что они еще не стопроцентные.

— Какой матч запомнился в этом сезоне больше всего?

— Предыдущий с «Ростовом», где я забил мяч. Это были большие эмоции для меня.

— Кто выиграет золото РПЛ?

— Я думаю, «Динамо» не упустит свой шанс.

«Рубин» перед заключительным туром занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Рыбус в текущем сезоне провел 7 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005640004_ryibus_vyiskazalsya_o_tom_kto_vyiigraet_zolotyie_medali_rpl
Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
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Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
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19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
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20.05 20:00
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