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Судейство

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Матюнин и Шадыханов вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок

Арбитры РПЛ Матюнин и Шадыханов вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Алексей Матюнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

Матюнин работал главным арбитром, а Шадыханов — ВАР на матче в воскресенье. По итогам встречи футболисты и сотрудники «Крыльев» остались недовольны судейством.

В среду ЭСК РФС выявила две ошибки Матюнина: ошибочно назначенный пенальти и шибочно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:1
Крылья Советов
Голы
Глушенков, 28 (0:1), Глушаков, 45 (1:1), Мирзов, 50 (2:1), Садыгов, 87 (3:1), Солдатенков, 90 (4:1)
Химки
Лантратов Идову Тихий Набиуллин (Магомедов, 46) Волков Боженов Григалава Глушаков (Филин, 85) Сабович (Мирзов, 46) Кухарчук (Садыгов, 80) Руденко (Главчич, 62)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков (Липовой, 86) Бейл Гапонов Якуба Ежов Глушенков (Соколов, 68) Зиньковский (Пиняев, 85) Сарвели (Витюгов, 69) Коваленко (Цыпченко, 68)
Предупреждения
Набиуллин 27’  -  Якуба 37’, Горшков 42’, Солдатенков 58’
Удаления
Якуба 44’ (вторая ж.к), Бейл 61’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Болховитин (Ленинградская область)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Алексей Матюнин
Павел Шадыханов
11
28
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
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