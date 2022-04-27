Арбитры РПЛ Матюнин и Шадыханов вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок

Как стало известно «СЭ», судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

Матюнин работал главным арбитром, а Шадыханов — ВАР на матче в воскресенье. По итогам встречи футболисты и сотрудники «Крыльев» остались недовольны судейством.

В среду ЭСК РФС выявила две ошибки Матюнина: ошибочно назначенный пенальти и шибочно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.