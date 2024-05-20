Комличенко отреагировал на слухи о возможном переходе в «Локомотив»
Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».
«У меня не последний матч на «Ростов Арене». Слухи про «Локомотив» — неправда? Слухи-слухи», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется Компличенко.
Комличенко выступает за «Ростов» с лета 2021 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за ростовчан 30 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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