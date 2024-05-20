Комличенко отреагировал на слухи о возможном переходе в «Локомотив»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».

«У меня не последний матч на «Ростов Арене». Слухи про «Локомотив» — неправда? Слухи-слухи», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется Компличенко.

Комличенко выступает за «Ростов» с лета 2021 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за ростовчан 30 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.