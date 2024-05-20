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Маслов: «Джикия — легенда «Спартака». Мы опечалены его уходом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии.

— Сегодня был прощальный матч для Джикии. Как команда проводила Георгия?

— Тепло. Мы устроили ему овации на поле, — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру». — Но в любом случае это грустный момент, потому что Георгий — легенда клуба. Мы опечалены его уходом.

— Что было в раздевалке после матча? Может, теплые слова сказали?

— У нас еще будет прощальный ужин. Соберемся все вместе. А в раздевалке мы поаплодировали друг другу, сказали спасибо, потому что Джикия — это веха в истории «Спартака». По-другому не скажешь.

— Как узнали, что он уходит?

— Мы были в зале для физподготовки. Он собрал нас и сказал, что принято такое решение. Сказал, что хочет, чтобы мы первые узнали об этом, до того, когда эта информация утечет куда-то в СМИ.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» Георгий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с командой истекает 31 мая.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005639986_maslov_myi_opechalenyi_uhodom_djikii
Георгий Джикия
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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 Факел 29 6 11 12 20-31 29
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 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
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