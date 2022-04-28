Валуев заявил, что не представляет «Зенит» без Дзюбы

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался о будущем в команде нападающего Артема Дзюбы и главного тренера Сергея Семака.

«Обновление всегда нужно. Но «Зенит» без Семака и Дзюбы — это странно! Артем еще точно не старенький. Я уже привык к ним. И мне тяжело представить «Зенит» без них», — сказал Валуев «СЭ».

33-летний Дзюба играет за питерский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча в РПЛ и забил 11 мячей.