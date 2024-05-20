Джикия рассказал, кого видит в качестве капитана «Спартака» после своего ухода из команды

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил «СЭ» на вопрос о том, кого он видит в качестве капитана после своего ухода из команды.

«Очень много достойных ребят. Да, Рома Зобнин, безусловно, вице-капитан сейчас. Но думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим. Хватает ли у Соболева лидерских качеств? Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе. К таким, как Зобнин, Селихов, Максименко. Тем, кто в «Спартаке» уже долго. А то, что Соболь может, — факт», — сказал Джикия «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Защитник играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.