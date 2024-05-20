Песьяков: «Покидаю ли я «Ростов»? Да»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Покидаю ли я «Ростов»? Да», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Ранее об уходе 35-летнего вратаря заявил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. Сообщалось, что футболист может перейти в «Крылья Советов».

Песьяков выступает за «Ростов» с лета 2017 года. Всего за клуб он провел 181 матч, пропустил 232 гола и 50 раз отыграл на ноль.

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета «Спартака», «Анжи», «Шинника», «Томи» и «Текстильщика». За сборную России футболист провел 2 встречи.