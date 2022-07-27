Родригао о матче с «Локомотивом»: «Надеюсь, «Зенит» сможет порадовать болельщиков и победить»

Защитник «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Надеюсь, мы сможем показать хорошую игру, порадовать болельщиков и победить, что является основной задачей.

— Как проходит ваша адаптация в «Зените»?

— Все бытовые вопросы решены. Думаю, еще нет абсолютного взаимопонимания с партнерами на поле, но все это приходит с тренировками.

В матче третьего тура РПЛ «Зенит» встретится с «Локомотивом». Встреча пройдет 30 июля в Петербурге и начнется в 17:30 мск.