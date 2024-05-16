Виктор Са назвал задачу «Краснодара» на оставшиеся матчи РПЛ

Нападающий «Краснодара» Виктор Са в разговоре с «СЭ» высказался о положении клуба в турнирной таблице РПЛ.

— Игра со «Спартаком» была решающей с точки зрения соперничества с «Зенитом» и «Динамо» в гонке за чемпионство, насколько сильно она влияет на вас и команду?

— Конечно, это была очень важная игра, но сейчас ничего не поделаешь. У нас есть еще две игры, «Сочи» в гостях и «Динамо» дома, так что мы должны делать свою работу, выигрывать матчи, а потом посмотрим, что будет.

За два тура до завершения чемпионата России «быки» занимают третье место, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.