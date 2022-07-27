Семак о травмированных игроках «Зенита»: «Караваева и Мантуана ждем в течение двух недель»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Чистяков возвращается и начинает тренироваться вместе с командой. По Кузяеву было официальное объявление. Караваева и Мантуана мы ждем в течение двух недель», — сказал Семак.

В результате двусторонней аренды с «Корантиансом» в «Зенит» перешли Иван Куарезма и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто. При этом у Мантуана была травма.

В матче третьего тура РПЛ «Зенит» встретится с «Локомотивом». Встреча пройдет 30 июля в Петербурге и начнется в 17:30 мск.