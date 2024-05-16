Аленичев считает, что у руководителей «Спартака» могут появиться сомнения по поводу приглашения нового тренера

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил изменения, которые произошли с красно-белыми при Владимире Слишковиче.

«Спартак» преобразился при Слишковиче. Стал действовать интересней, раскрепощеннее. Как отмечают сами футболисты, обстановка в раздевалке стала лучше, более спокойной», — приводит Metaratings.ru слова Аленичева.

Также он поделился мыслями о будущем боснийского тренера.

«У руководителей «Спартака» могут появиться сомнения, а стоит ли приглашать нового тренера? Если кто-то придет, то он однозначно будет иностранцем. Потому что спортивный директор — португалец. Возможен следующий вариант: придет новый иностранный тренер, и при нем в качестве первого ассистента останется Слишкович. Заслуживает ли Слишкович стать главным тренером? А почему бы не дать ему попробовать? Мне кажется, можно», — добавил специалист.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Под руководством Слишковича столичная команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.