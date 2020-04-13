Президент «Урала»: «Прежде всего, сейчас нужно помочь клубам РПЛ и ФНЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что РФС намерен обратиться в правительство с предложением, как помочь футболу в связи кризисом из-за коронавируса. РФС уже разослал письмо клубам и лигам.

Союз просит заполнить таблицу-приложение и указать источники финансирования за 2019-й год: как формируется бюджет, доля государственных средств в нем, финансовые потери из-за приостановления чемпионата.

— Пока я никакого письма у себя не видел, — говорит Иванов. — Но., конечно, «Урал» уже понес финансовые потери.

— Какие?

— Точных цифр не назову. Но нет же матчей, мы не продаем билеты, атрибутику... Мне кажется, надо досрочно закончить чемпионат и готовиться к следующему. Говорите, письмо разослали? А как РФС нам может помочь?

— Обратится к правительству.

-Возможно, введут налоговые канинкулы. Но сейчас, на мой взгляд, в первую очередь нужно помочь клубам ФНЛ и ПФЛ. Иначе мы можем потерять много команд в регионах. Будет тяжело все восстанавливать. Это же, получается, как чемодан без ручки... Тяжело нести, да жалко бросить. Не хочется, чтобы сейчас в городах и областях приняли решение закрывать, банкротить коллективы.(Виталий Айрапетов)