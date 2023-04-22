Президент «Торпедо»: «Химки» принципиальный соперник, поражение не может устраивать»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос, насколько плачевно поражение команды от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ.

— Насколько сегодняшнее поражение плачевно для Торпедо?

— Это принципиальный соперник, такое не может устраивать.

— Вы считаете, что проиграна битва, но не война?

— 100 процентов. Еще есть игры, продолжаем играть.

— Считаете ли, что отсутствие главного тренера сильно сказалось на команде?

— Конечно, но не могу сказать, в каком проценте. Но сказалось, это безусловно.

— Говорили, что Клотет в перерыве выходил на связь с ребятами по Зуму (Zoom). Чья это была идея?

— Да, выходил. Идея главного тренера.

— Дальше игра с «Сочи», но в целом расписание полегче, чем у «Химок». Можно ли сказать, что вам будет проще, чем соперникам?

— Мы сегодня играли с командой, у которого на одно очко больше, чем у нас. Куда могло быть проще? При этом не получилось.