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Сегодня, 21:31

Мостовой: «Есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи». Они растеряли большое количество очков в начале сезона»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет «Сочи» из РПЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура.

«Ясно, что есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи», особенно во второй части сезона. Мы говорили, что они растеряли большое количество очков в начале сезона. Вот они и вылетели», — сказал Мостовой «СЭ».

По итогам матча против «Краснодара» команда Роберта Морено лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ. На данный момент в активе сочинцев 23 очка за тур до конца чемпионата. От зоны стыковых матчей южан отделяют 6 очков.

Александр Мостовой
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РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
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Максим Глушенков

Локомотив

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