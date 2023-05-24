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Сегодня, 10:36

РФС проверил честность арбитра Галимова на полиграфе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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После матча «Пари НН» — «Крылья Советов» РФС проводит проверку работы судьи Романа Галимова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС проводит расследование в отношение Галимова после игры «Пари НН» — «Крылья Советов». Судье было предложено пройти проверку на полиграфе, однако ее результаты нам пока неизвестны. В случае ее успешного прохождения арбитр может надеяться на возвращение к работе. В ином случае, делом могут заняться правоохранительные органы.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала, что бригада Галимова совершила три ключевые ошибки в пользу нижегородцев в матче 24-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Крылья Советов» (1:2): назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 34-й минуте, не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 42-й минуте и не удалил игрока «Пари НН» на 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку. После данного поединка самарский клуб намекал на судейский заговор, а гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев даже подал в отставку в знак протеста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-provel-proverku-arbitra-galimova-na-poligrafe/
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Роман Галимов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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Квинси Промес

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Федор Чалов

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