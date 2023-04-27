Габулов скептически отнесся к возвращению Промеса в состав «Спартака» после травмы

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил роль нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:3).

— Промес вернулся после травмы, может стать подспорьем для команды.

— В моем понимании, он не особенно большое подспорье. В каких-то эпизодах, конечно, на первый план будут выходить индивидуальные качества футболистов, но гораздо важнее системные наработки команды в структуре игры.

31-летний голландец вышел на замену перед началом второго тайма впервые после травмы и забил победный гол в ворота «быков».