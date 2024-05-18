«Сочи» вылетел из РПЛ после поражения в матче с «Краснодаром»

«Сочи» на своем поле уступил «Краснодару» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:3.

Игра прошла 18 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

По итогам матча команда Роберта Морено лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ. На данный момент в активе сочинцев, занимающих 16-е место в турнирной таблице, 23 очка за тур до конца чемпионата. От зоны стыковых матчей южан отделяют 6 очков.