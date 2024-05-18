Агент Конате: «В «Ахмате» все супер, но в любой команде должно быть движение»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающего Мохамеда Конате все устраивает в «Ахмате». При этом он отметил, что каждый футболист должен двигаться вперед.

«До конца чемпионата даже не буду разговаривать про будущее Конате. Переговоры с другими клубами? Они велись еще год назад, и уже были клубы, которые хотели его приобрести. Но не хочу сейчас ворошить эту тему, мы не трогаем Мохамеда, и он забивает в каждом матче. В «Ахмате» все супер, и многое Конате устраивает. Но в любой команде должно быть движение. У «Зенита» определенный спад, потому что футболисты пять раз выиграли чемпионат, а нужна мотивация, определенные цели», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. Всего 26-летний футболист провел 88 матчей за грозненский клуб, отметившись 33 голами и 3 результативными передачами.