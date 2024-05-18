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Сегодня, 20:26

Агент Конате: «В «Ахмате» все супер, но в любой команде должно быть движение»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающего Мохамеда Конате все устраивает в «Ахмате». При этом он отметил, что каждый футболист должен двигаться вперед.

«До конца чемпионата даже не буду разговаривать про будущее Конате. Переговоры с другими клубами? Они велись еще год назад, и уже были клубы, которые хотели его приобрести. Но не хочу сейчас ворошить эту тему, мы не трогаем Мохамеда, и он забивает в каждом матче. В «Ахмате» все супер, и многое Конате устраивает. Но в любой команде должно быть движение. У «Зенита» определенный спад, потому что футболисты пять раз выиграли чемпионат, а нужна мотивация, определенные цели», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. Всего 26-летний футболист провел 88 матчей за грозненский клуб, отметившись 33 голами и 3 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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