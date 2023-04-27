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Сегодня, 18:30

Каманцев высказался о возможном обращении «Крыльев» в правоохранительные органы из-за судейства с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на информацию о возможном обращении «Крыльев Советов» в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с «Пари НН».

«Крылья советов» — отдельный хозяйствующий субъект, если они считают необходимым обратиться в правоохранительные органы, обладают необходимым доказательством, компетенцией и всем остальным — это их право. Лично мне об этом ничего неизвестно, я с ними на эту тему вообще не общался и не собираюсь. Это не наш вопрос. У нас было от них обращение в ЭСК, оно рассмотрено и опубликовано. У нас есть формат общения с клубами, формат работы по разным матчам. Уже есть разного рода результаты, которые всем известны. В этой парадигме мы дальше и живем», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

В матче против «Пари НН» судья Роман Галимов, по мнению представителей самарского клуба и многих экспертов, допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев. В понедельник, 24 апреля, гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее губернатор региона Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы к судейству возникали у болельщиков и специалистов на протяжении всего сезона.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» могут обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с «Пари НН».

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-kamantsev-esli-kry-l-ya-sovetov-schitayut-neobhodimy-m-obratit-sya-v-pravoohranitel-ny-e-organy-e-to-ih-pravo/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Павел Каманцев
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
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 - : -
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Сочи – Торпедо
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