Гуренко не считает, что ЦСКА будет сложнее в матче против «Локомотива» из-за календаря

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

«Я бы сейчас сказал, что ЦСКА, наоборот, в каком-то плане сейчас полегче будет. Команда в хорошем игровом тонусе. По мне, это идеальный график, когда ты играешь по две игры в неделю, уже и команда втянулась. На это не стоит обращаться внимание, всегда легче играть две игры в неделю, чем раз. У ЦСКА сейчас шлейф побед, поэтому, я не вижу больших проблем в плане усталости», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.