«Сочи» — «Краснодар»: гости забили два гола за шесть минут

В эти минуты на стадионе «Фишт» проходит матч 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром». Счет на данный момент — 3:2 в пользу гостей.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил второй гол «быков», реализовав пенальти (85). Спустя шесть минут нигерийский нападающий черно-зеленых Мозес Кобнан вывел свою команду вперед.