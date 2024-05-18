«Сочи» — «Краснодар»: хозяева вышли вперед на 73-й минуте встречи

«Сочи» вышел вперед в счете в домашнем матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:1.

На 73-й минуте гол забил форвард хозяев Сауль Гуарирапа.

Игра между командами проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.