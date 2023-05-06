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ЭСК: Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

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В четверг, 4 мая, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует официальный сайт союза.

ЭСК поддержала решение арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча 24-го тура с «Краснодаром» (4:3), который обратился в комиссию с просьбой оценить работу судьи.

В ЭСК единогласно признали ненаказуемыми действия защитника красно-белых Томаша Тавареша, совершившего контакт с плечом игрока команды «Краснодар» Эдуарда Сперцяна, так как этот контакт не являлся очевидным препятствованием продвижению нападающего к мячу, который преувеличил последствия данного контакта, упав на газон неестественным образом.

В то же время комиссия отметила, что первоначальные действия Сперцяна против Тавареша в виде задержки за футболку являлись наказуемыми, так как нападающий получил преимущество в борьбе за позицию с соперником. В ЭСК подчеркнули, что Безбородову следовало своевременно остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Спартака».

Источник: https://rfs.ru/news/218061
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
6
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
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 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
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