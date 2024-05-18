«Сочи» — «Краснодар»: Шадыханов правильно назначил пенальти. Без помощи ВАР

На 83-й минуте матча 29-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (2:3) судья Павел Шадыханов, занимавший хорошую позицию, правильно оценил случившееся в штрафной площади хозяев поля и моментально указал на 11-метровую отметку, назначив пенальти в ворота сочинцев.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

Арбитр увидел, что Кирилл Кравцов допустил фол по неосторожности: пытаясь выбить мяч, он ударил Дэвида Мозеса Кобнана по левой ноге.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

Помощь видеоассистентов Артема Чистякова и Евгения Буланова в такой ситуации не потребовалась.