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Судейство

Сегодня, 21:35

«Сочи» — «Краснодар»: Шадыханов правильно назначил пенальти. Без помощи ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
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На 83-й минуте матча 29-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (2:3) судья Павел Шадыханов, занимавший хорошую позицию, правильно оценил случившееся в штрафной площади хозяев поля и моментально указал на 11-метровую отметку, назначив пенальти в ворота сочинцев.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Арбитр увидел, что Кирилл Кравцов допустил фол по неосторожности: пытаясь выбить мяч, он ударил Дэвида Мозеса Кобнана по левой ноге.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Помощь видеоассистентов Артема Чистякова и Евгения Буланова в такой ситуации не потребовалась.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Павел Шадыханов
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Мостовой: «Есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи». Они растеряли большое количество очков в начале сезона»

Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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