«Сочи» — «Краснодар»: видео голов

«Сочи» принимает «Краснодар» в матче 29-го тура чемпионата России. На данный момент счет в игре — 2:1 в пользу хозяев.

5-я минута: Никита Кривцов — 0:1

43-я минута: Сауль Гуарирапа -1:1

73-я минута: Сауль Гуарирапа — 2:1