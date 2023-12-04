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Сегодня, 09:00

Алаев о матче ЦСКА — «Ростов»: «Считаю, лучше было бы перенести игру. Но у РПЛ нет такого права»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» высказался о решениях арбитра Рафаэля Шафеева не переносить матчи 16-го тура между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) и ЦСКА с «Ростовом» (2:0) в 17-м туре из-за снегопада.

— Один судья Рафаэль Шафеев принимает два решения: в Калининграде и в Москве. В итоге футбола практически нет. Вы довольны тем, как люди, по сути, из РФС влияют на то, что пытается сделать РПЛ?

— Я не буду сталкивать РФС с РПЛ. Есть устройство системы, как она работает. Сейчас система работает так, что судья принимает решение. Это его полномочия. Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определенные неудобства для болельщиков, «Ростову» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже.

В Воронеже примерно такая же ситуация и была: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжелые условия, но тем не менее матч «Факела» с «Балтикой» прошел в приемлемых условиях. В понедельник, да, чуть холоднее с одной стороны, но с другой стороны солнце, главное, есть время убрать снег. Но судья принимает решение, оценивая все эти варианты. Он принял решение, что поле выдержит, что погодные условия — приемлемые для игры в футбол. Наверное, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение.

25 ноября, Рафаэль Шафеев принял решение провести матч 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2), несмотря на обильный снегопад в Калининграде, а воскресенье, 3 декабря решил не переносить матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), несмотря на снегопад в Москве.

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Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
16
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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