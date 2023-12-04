Алаев о матче ЦСКА — «Ростов»: «Считаю, лучше было бы перенести игру. Но у РПЛ нет такого права»
Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» высказался о решениях арбитра Рафаэля Шафеева не переносить матчи 16-го тура между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) и ЦСКА с «Ростовом» (2:0) в 17-м туре из-за снегопада.
— Один судья Рафаэль Шафеев принимает два решения: в Калининграде и в Москве. В итоге футбола практически нет. Вы довольны тем, как люди, по сути, из РФС влияют на то, что пытается сделать РПЛ?
— Я не буду сталкивать РФС с РПЛ. Есть устройство системы, как она работает. Сейчас система работает так, что судья принимает решение. Это его полномочия. Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определенные неудобства для болельщиков, «Ростову» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже.
В Воронеже примерно такая же ситуация и была: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжелые условия, но тем не менее матч «Факела» с «Балтикой» прошел в приемлемых условиях. В понедельник, да, чуть холоднее с одной стороны, но с другой стороны солнце, главное, есть время убрать снег. Но судья принимает решение, оценивая все эти варианты. Он принял решение, что поле выдержит, что погодные условия — приемлемые для игры в футбол. Наверное, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение.
25 ноября, Рафаэль Шафеев принял решение провести матч 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2), несмотря на обильный снегопад в Калининграде, а воскресенье, 3 декабря решил не переносить матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), несмотря на снегопад в Москве.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
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2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
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3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
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4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
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5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
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6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
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8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
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11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
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12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
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Динамо – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|13
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4