Мележиков — об удалении Абаскаля: «Теперь ему сложнее будет спрашивать с игроков за их эмоции»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Беришу надо было удалять за такой перфоманс! Во всяком случае в правилах похожая трактовка есть! Но судья, вероятно, не решился этого сделать.

Реакция и поведение Абаскаля? Ему теперь сложнее будет спрашивать с игроков за их эмоции во время игры. Сложно удержаться, чтоб не влезть в потасовку, тем более в своей технической зоне, но тренеру нужно было быть более выдержанным! Хотя, возможно, это была его попытка взбодрить, разозлить команду на поле, и он, вероятно, не ожидал такого жесткого наказания», — сказал Мележиков «СЭ».

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.