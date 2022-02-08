Президент РФС: «Fan ID — это идентификационная карточка»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Во-первых, я бы предпочел не называть это паспортом, — сказал Дюков «Чемпионату». — Это идентификационная карточка. Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения. Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и, по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность, действительно необходимый».

Глава РФС назвал разницу между действующей и новой системой.

«Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум: человек зашел на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности. Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто — ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», — подчеркнул Дюков.

Согласно новому законодательству, Fan ID можно будет оформить на портале Госуслуги. Этот документ нужен для «идентификации зрителей», без него больше не будут продавать билеты на соревнования и другие спортивные мероприятия. Fan ID будет хранить в себе информацию о действиях владельцев.