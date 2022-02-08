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Сегодня, 20:14

Президент РФС: «Fan ID — это идентификационная карточка»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Во-первых, я бы предпочел не называть это паспортом, — сказал Дюков «Чемпионату». — Это идентификационная карточка. Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения. Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и, по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность, действительно необходимый».

Глава РФС назвал разницу между действующей и новой системой.

«Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум: человек зашел на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности. Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто — ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», — подчеркнул Дюков.

Согласно новому законодательству, Fan ID можно будет оформить на портале Госуслуги. Этот документ нужен для «идентификации зрителей», без него больше не будут продавать билеты на соревнования и другие спортивные мероприятия. Fan ID будет хранить в себе информацию о действиях владельцев.

Источник: https://www.championat.com/
РФС
Александр Дюков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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П
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Александр Соболев

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