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Ваноли — о победе на «Уралом»: «У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Уралом» в товарищеском матче
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал итоги победного товарищеского матча против «Урала» (3:1).

— Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.

— Сегодня с первых минут на поле был максимально боевой состав. Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч?

— Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.

— Впервые за «Спартак» отличился Шамар Николсон. Насколько важно для него было почувствовать вкус забитых голов?

— Конечно, важно! Он играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности.

— Завтра команда проведет матч, который изначально в наши планы не входил.

— Опять же сейчас очень важно, чтобы всем футболистам доставалось игровое время. Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа. Дополнительный матч против местной команды даст возможность сыграть по 90 минут большему числу ребят.

Красно-белые одержали первую победу под руководством итальянского специалиста.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-08-paolo_vanoli_my_stroim_igru__vot_chto_glavnoye/
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Паоло Ваноли
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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