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Сегодня, 21:41

Президент «Коринтианса» заявил, что Бальбуэна не хочет возвращаться в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал, что защитник Фабиан Бальбуэна намерен остаться в клубе, сообщает O Globo со ссылкой на Os donos da Bola.

10 июля «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23.

31-летний парагваец перешел в московский клуб в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.

ФК Динамо (Москва)
ФК Коринтианс
Фабиан Бальбуэна
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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