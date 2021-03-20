Президент хорватской Федерации футбола Шукер прокомментировал информацию о Оличе и ЦСКА

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Ивица Олич станет главным тренером ЦСКА. Олич входит в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии.

— Я — президент Федерации, не могу говорить об этом. Могу сказать, что Ивица отличный парень, был хорошим футболистом и сейчас сильный специалист. Если вы позвоните мне после матча Словения — Хорватия (24 марта — Прим. «СЭ»), смогу дать вам больше информации. Но сейчас я ничего не знаю. Приедет ли Олич в расположение национальной команды? Смотрите, мне надо поговорить с ним. Для меня было бы хорошо, если бы хорватский тренер работал в чемпионате России в таком большом клубе, как ЦСКА. Дайте мне несколько дней, я не хочу заниматься спекуляциями. (Севастиан Терлецкий)

По информации «СЭ», в московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера ЦСКА во вторник, 23 марта.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА. В октябре 2017 года он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.