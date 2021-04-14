Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные эпизоды матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Химки» (2:0), сообщает сайт РФС 14 апреля.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизодах с отменой гола в ворота «Химок» на 7-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара (19-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил гол в ворота «Химок» на 7-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки футболист «Зенита» №6 Деян Ловрен совершил очевидный безрассудный фол в отношении футболиста «Химок» №6 Дмитрия Тихого. Данный эпизод относится к единой атакующей фазе игры, непосредственно связанной с получением игроком атакующей команды контроля над мячом после неудачной попытки выполнить прострел вдоль линии ворот и выполнением им предголевой передачи.

Комиссия подчеркивает отличие в подходе к оценке эпизодов, связанных с касанием мяча руки атакующего игрока и прочих моментов, произошедших в атакующей фазе игры (APP — attacking phase of play). Согласно протоколу VAR, видеопомощник судьи подтверждает решение засчитать гол просмотром всей последовательности атакующих действий, непосредственно приведших к голу, вплоть до овладения мячом. Согласно Правилам игры нарушением со стороны атакующего игрока признается касание руки и мяча, незамедлительно создавшее возможность забить гол, либо приведшее к голу.

Таким образом, критерий незамедлительности, учтенный экспертами ЭСК при рассмотрении эпизода матча «Ротор» (Волгоград) — «Ростов» (Ростов-на-Дону), не может быть применен в данном случае, поскольку относится лишь к частной ситуации контакта мяча и руки атакующего игрока.

Комиссия также отмечает, что ассистент арбитра несет ответственность за пропуск открытого для него инцидента.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 19-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Химок» №25 Александр Филин инициирует физический контакт с верхней частью туловища футболиста «Зенита» №7 Сердара Азмуна в борьбе за мяч, не являющийся достаточно сильным и продолжительным для наказания игрока обороняющейся команды.