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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

11:29
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео того, что осталось за кадром гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом», который прошел 4 апреля.

Встреча закончилась в пользу красно-белых со счетом 3:2. В ролике показано, как команда прибыла на стадион, разминка и эмоции игроков, болельщиков и главного тренера Доменико Тедеско после победы.

«Спартак» (47) занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (51).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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