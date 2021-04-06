«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео того, что осталось за кадром гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом», который прошел 4 апреля.

Встреча закончилась в пользу красно-белых со счетом 3:2. В ролике показано, как команда прибыла на стадион, разминка и эмоции игроков, болельщиков и главного тренера Доменико Тедеско после победы.

«Спартак» (47) занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (51).