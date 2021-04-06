«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»
11:29
Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео того, что осталось за кадром гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом», который прошел 4 апреля.
Встреча закончилась в пользу красно-белых со счетом 3:2. В ролике показано, как команда прибыла на стадион, разминка и эмоции игроков, болельщиков и главного тренера Доменико Тедеско после победы.
«Спартак» (47) занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (51).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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