Выбери лучшего игрока 24-го тура РПЛ

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 24-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев: гол в матче с «Химками» (2:0)

— Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов: гол в матче с «Ротором» (2:0)

— Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша: дубль в матче с «Краснодаром» (5:0)

— Форвард «Динамо» Константин Тюкавин: гол в матче с «Уфой» (4:0)

— Форвард «Спартака» Александр Соболев: дубль в матче с «Ростовом» (3:2).

Голосуй в Instagram «СЭ»!