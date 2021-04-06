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Выбери лучшего игрока 24-го тура РПЛ

21:08
Лучшие игроки 24-го тура РПЛ. Фото «СЭ»
Лучшие игроки 24-го тура РПЛ. Фото «СЭ»
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Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 24-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев: гол в матче с «Химками» (2:0)

— Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов: гол в матче с «Ротором» (2:0)

— Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша: дубль в матче с «Краснодаром» (5:0)

— Форвард «Динамо» Константин Тюкавин: гол в матче с «Уфой» (4:0)

— Форвард «Спартака» Александр Соболев: дубль в матче с «Ростовом» (3:2).

Голосуй в Instagram «СЭ»!

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNVTFROprdl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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