Выбери лучшего игрока 24-го тура РПЛ
21:08
Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 24-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:
— Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев: гол в матче с «Химками» (2:0)
— Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов: гол в матче с «Ротором» (2:0)
— Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша: дубль в матче с «Краснодаром» (5:0)
— Форвард «Динамо» Константин Тюкавин: гол в матче с «Уфой» (4:0)
— Форвард «Спартака» Александр Соболев: дубль в матче с «Ростовом» (3:2).
Дополнительная информация:
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...