Новый образ Валерия Карпина — он сфотографировался в стильных очках
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он в очках.
«Подрезал у жены новые окуляры, — написал Карпин. — И это модно?! Наверное, это еще и дорого? Да, жена? Признавайся».
«Ростов» занимает седьмое место в Тинькофф российской премьер-лиге. Команда набрала 37 очков в 23 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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