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Новый образ Валерия Карпина — он сфотографировался в стильных очках

16:27
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он в очках.

«Подрезал у жены новые окуляры, — написал Карпин. — И это модно?! Наверное, это еще и дорого? Да, жена? Признавайся».

«Ростов» занимает седьмое место в Тинькофф российской премьер-лиге. Команда набрала 37 очков в 23 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMo7T3_l3og/

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