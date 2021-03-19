ЦСКА планирует объявить Олича во вторник
Как стало известно «СЭ», в московском ЦСКА должны объявить о назначении на пост главного тренера Ивицу Олича во вторник, 23 марта.
По информации «СЭ», руководство армейцев рассматривает вопрос об отставке наставника команды Виктора Гончаренко. В 23-м туре Тинькофф РПЛ ЦСКА на своем поле проиграл «Зениту» (2:3). Отставание от первого места — восемь очков.
Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА.
Гончаренко работает в ЦСКА с 2016 года. Белорусский специалист выиграл с москвичами Суперкубок России-2018.
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