Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 24-го тура Тинькофф РПЛ.

24-летний футболист в матче с «Ростовом» (3:2) оформил дубль и помог команде одержать волевую победу.

Также на звание лучшего игрока тура претендовали защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша и форвард «Динамо» Константин Тюкавин.