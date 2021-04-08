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Соболев — лучший игрок 24-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

10:26
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

24-летний футболист в матче с «Ростовом» (3:2) оформил дубль и помог команде одержать волевую победу.

Также на звание лучшего игрока тура претендовали защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша и форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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