Сборники отлично сыграли в туре РПЛ. Черчесов должен быть рад

Сразу после паузы на международные матчи многие футболисты национальной команды России сильно выступили за свои клубы. Совпадение?

Перерывы на матчи сборных неизбежно выбивают из ритма: футболисты переключаются на другой тренировочный процесс, на других партнеров и на другую турнирную борьбу. Часто бывает, что после сборных игроки возвращаются в клуб уставшими, особенно если между матчами небольшой перерыв. Сейчас это особенно актуально: коронавирус значительно уплотнил график игр, и теперь сборные за две неполных недели проводят по три встречи.

Влияют и результаты. На волне от побед и забитых мячей за сборную футболист может выдать крутой перформанс и в клубе. А может быть и наоборот. В расположении национальных команд вообще увеличивается риск получения повреждения, так как футболисты вынуждены резко уходить от привычного тренировочного процесса.

Минувший тур российской премьер-лиги ознаменовался отличной игрой футболистов нашей национальной сборной. За свои клубы забили Жемалетдинов, Семенов, Нойштедтер, Соболев (дважды), Караваев и Мостовой. Безупречно сыграли вратари: Дюпин, Лунев и Шунин не пропустили ни одного мяча.

Сюда же можно добавить, что «Зандхаузен» защитника Александра Жирова одержал важную сухую победу во второй бундеслиге и увеличил шансы на сохранение прописки в ней. Головин мощно провел встречу с «Мецем» за «Монако» — не забил, но вел игру, был очень активен. Вообще из всех, кто был на мартовском сборе у Черчесова, в последние дни не смогли победить лишь пятеро: Кудряшов, Смольников, Ионов, Мирзов и Заболотный.

Есть ли в этом закономерность? Пожалуй, нет. Тур в премьер-лиге вышел таким, что все лидеры победили. Кто-то легко, как «Динамо», а кому-то пришлось напрячься, чтобы добыть три очка. Отсюда и высокая результативность игроков сборной России — логично, что они в основном представляют сильнейшие клубы страны.

Даже удивительно, что среди забивавших мячи нет капитана команды Артема Дзюбы — он вроде был максимально мотивирован на встречу с «Химками», так как успешно съездил в сборную, а накануне дубль оформил Соболев, его конкурент в гонке бомбардиров.

Для Станислава Черчесова это явно хорошие новости. До конца мая перерывов сборов у его команды не будет, так что для главного тренера сборной клубный футбол — единственный способ понять состояние команды перед чемпионатом Европы. Да и для нас всех подобная игра футболистов сборной — позитив. Это обнадеживает. Хотя, конечно, невозможно судить по матчам в клубах о том, как мы выступим на Евро.

В любом случае игроки национальной команды сейчас находятся в хорошей форме — как минимум индивидуально. До старта чемпионата Европы еще два месяца, многое может поменяться, в том числе в лучшую сторону. Главное, чтобы все обошлось без травм.