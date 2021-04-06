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Сборники отлично сыграли в туре РПЛ. Черчесов должен быть рад

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:00
Рифат Жемалетдинов, Андрей Мостовой, Александр Соболев. Фото «СЭ» Артем Дзюба (№22) и Андрей Мостовой (№17) вместе с «Зенитом» победили «Химки» в первом туре апреля. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов, Андрей Мостовой, Александр Соболев. Фото «СЭ»
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Сразу после паузы на международные матчи многие футболисты национальной команды России сильно выступили за свои клубы. Совпадение?
Перерывы на матчи сборных неизбежно выбивают из ритма: футболисты переключаются на другой тренировочный процесс, на других партнеров и на другую турнирную борьбу. Часто бывает, что после сборных игроки возвращаются в клуб уставшими, особенно если между матчами небольшой перерыв. Сейчас это особенно актуально: коронавирус значительно уплотнил график игр, и теперь сборные за две неполных недели проводят по три встречи.

Влияют и результаты. На волне от побед и забитых мячей за сборную футболист может выдать крутой перформанс и в клубе. А может быть и наоборот. В расположении национальных команд вообще увеличивается риск получения повреждения, так как футболисты вынуждены резко уходить от привычного тренировочного процесса.

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

Рифат Жемалетдинов.На Жемалетдинова сделали ставку и в «Локо», и в сборной. И он оправдывает это доверие

Минувший тур российской премьер-лиги ознаменовался отличной игрой футболистов нашей национальной сборной. За свои клубы забили Жемалетдинов, Семенов, Нойштедтер, Соболев (дважды), Караваев и Мостовой. Безупречно сыграли вратари: Дюпин, Лунев и Шунин не пропустили ни одного мяча.

Сюда же можно добавить, что «Зандхаузен» защитника Александра Жирова одержал важную сухую победу во второй бундеслиге и увеличил шансы на сохранение прописки в ней. Головин мощно провел встречу с «Мецем» за «Монако» — не забил, но вел игру, был очень активен. Вообще из всех, кто был на мартовском сборе у Черчесова, в последние дни не смогли победить лишь пятеро: Кудряшов, Смольников, Ионов, Мирзов и Заболотный.

Есть ли в этом закономерность? Пожалуй, нет. Тур в премьер-лиге вышел таким, что все лидеры победили. Кто-то легко, как «Динамо», а кому-то пришлось напрячься, чтобы добыть три очка. Отсюда и высокая результативность игроков сборной России — логично, что они в основном представляют сильнейшие клубы страны.

Даже удивительно, что среди забивавших мячи нет капитана команды Артема Дзюбы — он вроде был максимально мотивирован на встречу с «Химками», так как успешно съездил в сборную, а накануне дубль оформил Соболев, его конкурент в гонке бомбардиров.

5&nbsp;апреля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0.«Зенит» не подпускает «Спартак». Отрыв лидера остался прежним

Для Станислава Черчесова это явно хорошие новости. До конца мая перерывов сборов у его команды не будет, так что для главного тренера сборной клубный футбол — единственный способ понять состояние команды перед чемпионатом Европы. Да и для нас всех подобная игра футболистов сборной — позитив. Это обнадеживает. Хотя, конечно, невозможно судить по матчам в клубах о том, как мы выступим на Евро.

В любом случае игроки национальной команды сейчас находятся в хорошей форме — как минимум индивидуально. До старта чемпионата Европы еще два месяца, многое может поменяться, в том числе в лучшую сторону. Главное, чтобы все обошлось без травм.

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